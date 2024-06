Geld für Feuerwehren: „Worte allein helfen nicht!“

Die jüngsten Unwetter und das Hochwasser hätten in vielen Regionen Österreichs schwere Schäden angerichtet, sagte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) im Pressefoyer nach der Ministerratssitzung. „Wir stehen solidarisch an der Seite der Betroffenen.“ Worte allein würden aber nicht helfen, daher erhöhe man die Mittel, so der Ressortchef.