Land der Gegensätze

Simón Bolívars Vorbild war Napoleon

An berühmten Persönlichkeiten mangelt es hier wahrlich nicht. Auf viel besungene Nationalhelden und zentrale Figuren in der Geschichte Südamerikas in Form von Statuen stößt man auf etlichen öffentlichen Plätzen. Einer von ihnen kommt einem häufig unter: Simón Bolívar. 1783 in Caracas geboren, war es ihm dank seiner privilegierten Herkunft möglich, eine hervorragende Bildung zu genießen und den europäischen Kontinent kennenzulernen. Beeindruckt von der Politik Napoleon Bonapartes, kehrte Simón Bolívar heim. Der Rest ist Geschichte. Er befreite mehrere Länder von der spanischen Herrschaft, etwa Venezuela, Kolumbien, Panamá, Ecuador, Peru und Bolivien.