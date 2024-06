Billy Ray Cyrus von Firerose in Ehe getrickst?

Einst Traumhochzeit, jetzt bitteres Ende

Cyrus und Firerose, die mit bürgerlichem Namen Johanna Rose Hodges heißt, lernten sich vor 13 Jahren am Set der Disney-Serie „Hannah Montana“ kennen, in der Cyrus‘ Tochter Miley die Hauptrolle spielte. Im Oktober 2023 feierten sie ihre Hochzeit mit einem romantischen Instagram-Post, in dem Cyrus den Tag als „den schönsten, freudigsten Tag“ bezeichnete, an dem sich ihre Seelen vereinten.