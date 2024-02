Cyrus-Mama Tish spannte Tochter Noah den Mann aus

Tish hatte nach der Trennung einen „kompletten Nervenzusammenbruch“, weil in diesen Zeitraum auch ihre Mutter starb. Im Podcast „Call Her Daddy“ sagte sie, dass das alles sie an ihre Grenzen gebracht habe: „Ich konnte nicht essen, nicht schlafen, konnte nicht aufhören zu weinen. Meine Mutter ist weg, und dann verliere ich meinen Mann, der seit 30 Jahren mein Partner ist.“