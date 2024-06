„Meine Frau traut sich wieder auf ein Eis gehen“

Wir haben am Reumannplatz eine junge Frau getroffen, die meinte, dass sie sich durch die Anwesenheit der Polizei sicher fühlt und hofft, dass die Beamten bleiben. Ist das so?

Die Stadt wird jedenfalls darauf pochen. Fakt ist: Wir haben einen großen Fachkräftebedarf. Der Rekrutierungsprozess läuft zwar gut gleichzeitig gehen aber viele in Pension. Garantieren kann ich nicht, dass immer so viel Polizei vor Ort sein wird.