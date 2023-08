Brennpunkt Keplerplatz: Banden besetzen Park

Gefordert wird ein Bündel an Maßnahmen

Wegen der Hitze und Störenfriede verlagern wir das Gespräch in ein Lokal. Dort bestellt der Favoritner einen Osmanischen Eisbecher. „Ein wenig Humor muss sein“, schmunzelt Hursky. Zurück zu ernsteren Themen. Was braucht es, um den Keplerplatz wieder lebenswerter zu machen? „Ich habe mir vor kurzem einige Brennpunkte in Wien angesehen, darunter auch den Praterstern“, berichtet der Sozialdemokrat. Dort habe sich die Lage entspannt, er führt das auf die Umgestaltung zurück. Auch für den Keplerplatz könnte er sich so etwas vorstellen. Für den 62-Jährigen steht aber auch fest, dass es nicht eine Universallösung geben kann. Viel mehr bräuchte es Maßnahmen auf vielen Ebenen. Angefangen mit Sozialarbeitern, die sich um die Süchtigen kümmern, bis zu Müllmanagement. „Es braucht eine bessere Koordination der MA 42 und MA 48“, so der Lokalpolitiker.