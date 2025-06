Wenn Netrebkos Ex die Diva klangvoll überflügelt

Netrebko bekam nach ihrem Rollendebüt sogar Blumen, aber doch weniger Jubel als gewohnt. Ihre sehr reif klingende Lisa scheint sie noch nicht ganz in der Kehle zu haben. Da wirkt vieles zu angestrengt, zu unfokussiert, um die erwartete Souveränität und Strahlkraft zu liefern. Prachtvoll orgelte dagegen Boris Pinkhasovich den Jeletzki. Auch Alexey Markov gefiel als Tomski, während man die Gräfin (Elena Zaremba) charismatischer kennt. Der enttäuschendste Debütant stand mit Timur Zangiev, Jahrgang 1994, am Pult des nicht immer optimal klingenden Orchesters. Da fehlte es an Koordination, Kraft und Spannung. So sticht die Pique Dame nicht.