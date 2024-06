„Ich habe jedes Mal Angst beim Heimfahren“

Vater hat Angst um 13-jährige Tochter

Ihr Vater steckt in demselben Dilemma. „Mittlerweile muss man Angst haben, wenn die Tochter sich in Wien herumtreibt“, so Manuel Kiesling zur „Krone“. Auch er fühle sich in seiner Vaterrolle hilflos. Noch größere Angst hat er vor dem Herbst, denn dann werden die Containerklassen in der Mittelschule gegenüber seines Hauses von Flüchtlingen bezogen. Mit zwei Demos haben er und andere besorgte Eltern und Anrainer versucht, sich dagegen zu wehren, aber erfolglos.