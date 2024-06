Polizeistation am Keplerplatz kurz vor Schließung

Grund ist, dass die Inspektion in der Keplergasse 10 sich in einem baufälligen Zustand befindet und abgerissen werden soll. Bereits im Juli müssen die Polizisten ausziehen. „Der 10. Bezirk ist mittlerweile ein Kriminalitäts-Hotspot und Multi-Kulti-Pulverfass, das sich in die Riege Berliner Problem-Bezirke oder Pariser Vororte einreiht. Angesichts dieser Zustände ist es ein Skandal, dass die PI Keplerplatz im Juli geschlossen werden soll, denn mit 31.8. gibt es bereits einen Abriss-Bescheid“, sagt der Favoritner FPÖ-Bezirksparteiobmann Stefan Berger.