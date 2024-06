Polizei erschießt mit Axt bewaffneten Mann

Blaulichtgewitter herrschte Dienstagabend gegen 21 Uhr in Floridsdorf. Etliche Polizei- und Rettungswagen rasten in die Schwaigergasse. Denn dort hatte der blutige Abend mit einem grausamen Frauenmord in einer Wohnung seinen tragischen Anfang genommen: Eine Chilenin (22) war von ihrem venezolanischen Freund mit einer Axt auf brutalste Weise getötet worden.