OGH stärkt Rechte von Shitstorm-Opfern

Mit anderen Worten: Eine Beteiligung an einem Shitstorm kann in Zukunft teuer werden. Denn wer am Hass im Netz mitmacht, muss damit rechnen, dass er den vom Opfer geltend gemachten Gesamtschaden vorweg zur Gänze selbst berappen muss und sich in weiterer Folge selbst um die Aufteilung unter den anderen Schädigern zu kümmern hat.