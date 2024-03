Facebook-Posting kostet Steirer fast 5000 Euro

Es sind zwei über Facebook verbreitete Sätze und das Foto eines Polizisten bei einer Anti-Corona-Demo 2021 in Innsbruck, die eine Prozesslawine in ganz Österreich auslösten. Denn der Polizist, der zu Unrecht als gewalttätig an den Facebook-Pranger gestellt wurde, klagte rund 1000 User, die das Foto verbreiteten oder kommentierten. Auch viele Steirer. Am Dienstag wurde in Graz verhandelt.