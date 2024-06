Wo sind die Millionen? Bank-Trickserin schweigt

So hat die Ex-Bankerin 151 Kredite an fiktive Kunden vergeben, hierbei half der Komplize mit gefälschten Ausweisen und Dokumenten. Christoph Hirsch, Verteidiger des Zweitangeklagten, betonte zu diesem Punkt: „Die 3,8 Millionen Euro sind nicht zur Gänze an meinen Mandanten geflossen.“ Weitere 3,5 Millionen hatten echte Kunden ihr für Veranlagung übergeben – das wanderte aber in ihre eigene Tasche. Zudem hat sie rund 700.000 Euro durch Wertpapierverkäufe gemacht, die sie ohne Auftrag eigenmächtig durchführte.