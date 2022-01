Neue Verdächtige in Causa rund um Fake-Kredite

Die Staatsanwaltschaft Salzburg ermittelt nun gegen die Frau wegen des Verdachts auf Untreue. Alleine dürfte die Frau bei der Tat wohl nicht gewesen sein. Die Behörde führt nun fünf weitere als Beschuldigte in dem Ermittlungsverfahren an, heißt es auf Anfrage. Gegen vier Personen wird wegen Geldwäsche-Verdachts ermittelt, eine weitere Person steht in Untreue-Verdacht. Wann das Ermittlungsverfahren abgeschlossen ist, lasse sich momentan nicht abschätzen, so Staatsanwältin Elena Haslinger.