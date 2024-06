FP-Angerer: „Unser Ziel ist Volkskanzler Kickl“

Das sagt er am Dienstag bei einer Pressekonferenz, die am Montag kurzfristig verschoben wurde: „Es war doch etwas knapper als gedacht, wir wollten sichergehen, dass alles stimmt. Es hätte auch eine Umreihung durch Vorzugsstimmen passieren können“, sagt Angerer in Hinblick auf das Mandat der Listensechsten Dieringer-Granza. „Ob wir den Termin heute oder morgen machen“ sei egal.