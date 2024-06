Wahlanalyse: „Herbert Kickl wird Bonus nutzen“

Da müssen sich alle politischen Gruppierungen einiges einfallen lassen; Mit Abschiebungs-, Anpatzungs- und Umverteilungsthemen allein wird zu wenig zu holen sein. Und dass ein Mehr von dem, was man eh schon hat, ebenfalls kein schlüssiges Rezept sein dürfte, sieht man an den Grünen. Spannend, dass eine Partei, der die Umstände unserer Zeit eigentlich in die Karten spielen sollten, so wenig reüssieren kann. Macht also Regierungsverantwortung samt Vernunft- und Kompromiss-Zwang jegliche Ideologie und Werthaltigkeit dauerhaft kaputt? Für die Landes-Grünen nach deren Regierungsbeteiligung im Team „Kaiser 1“ und die Bundes-Grünen im Kabinett Nehammer. Oder ist es das Phänomen, dass wir tatsächlich das, wovon wir genug zu haben scheinen, nicht so zu schätzen wissen; etwa heile Umwelt und Natur?