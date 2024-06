Kanzlerduell-Start: Was der blaue Erfolg verändert

Die Freiheitlichen lagen in allen verfügbaren Umfragen zur EU-Wahl von Beginn an auf dem ersten Platz, brachten ihren Vorsprung erstmals auch bundesweit über die Ziellinie. Harald Vilimsky landete mit seinen Freiheitlichen zwar letztlich nicht bei den in Umfragen prognostizierten 27 Prozent – aber dennoch auf dem ersten Platz.