Silbereisen-Crew trotzt durchwachsenem Wetter

Von zwei Seiten präsentierte sich das „Schlagerbooom Open Air“ am Wochenende in Kitzbühel – nämlich bei Prachtwetter am Freitag und bei Regenwetter am Samstag. Fazit: Beide Shows waren fulminant und zogen die Zuschauer im Tennisstadion sowie vor den TV-Geräten in ihren Bann!