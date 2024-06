Fendrich und Silbereisen im Duett: „Großartig!“

Was erwarten Ihre Fans in den kommenden Monaten noch alles?

Im Juli 2022 meldete ich mich mit Christian Kolonovits und der Philharmonie Salzburg für ein besonderes Orchester-Set vor dem Schloss Schönbrunn zurück. Das Album erscheint nun bald auf CD und Vinyl. Im Jänner bzw. Februar 2025 wird mein neues Studioalbum erscheinen. Es ist schon fast fertig. Und eine Tour wird es ebenfalls geben. Während der Corona-Pandemie mussten wir viele Konzerte absagen, das hat mir die Kraft gezogen. Ich habe mir gedacht: „Wenn es so weitergeht, dann mache ich das nicht mehr lange.“ Es hat sich nun aber zum Glück wieder so ergeben, dass wir doch eine Tournee machen können – das ist das Salz in der Suppe. Die Tour startet im April 2025, wir touren durch Österreich, Deutschland und der Schweiz. Ich werde so lange singen, so lange mich die Menschen hören wollen. Sobald sie mich nicht mehr hören wollen, höre ich sofort damit auf (lacht).