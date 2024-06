„600 Drohnen werden in den Sternenhimmel abheben“

Seit der ersten Sommerfest-Show am 2. Juni 1994 faszinieren die Feste-Shows, zu denen auch der Schlagerbooom zählt, Millionen Zuseher. Am Abend wird das 30-jährige Jubiläum gefeiert. Was ist das Erfolgsrezept?

Jürgens: Keine andere Showreihe im deutschen Fernsehen durfte sich über so viele Jahre hinweg immer wieder so stark verändern. Dafür sind wir dankbar! Für eine Show wie den „Schlagerbooom“ gab es kein Vorbild. In den Jahrzehnten davor war der Fokus immer auf das Geschehen auf der Bühne gerichtet. Beim „Schlagerbooom“ stehen die Menschen, die mit den Stars den Schlager feiern, im Mittelpunkt. Alle singen und feiern gemeinsam.