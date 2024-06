Dänische Ministerpräsidentin hat Schleudertrauma

In Österreich haben Attacken Seltenheitswert

In der Slowakei schwebte Regierungschef Robert Fico nach einem Messerangriff im Mai kurz in Lebensgefahr. In Österreich haben körperliche Angriffe auf Politiker zum Glück Seltenheitswert. Bekannteste Vorfälle waren 2008 die vergiftete Praline für den Bürgermeister von Spitz, Hannes Hirtzberger, der seither im Wachkoma liegt, die Briefbombenserie von Franz Fuchs in den 1990ern, bei der unter anderen der damalige Wiener Bürgermeister Helmut Zilk schwer verletzt wurde, oder der Mord am Wiener Stadtrat Heinz Nittel durch islamistische Terroristen 1981.