100-jähriger US-Veteran heiratet seine Verlobte

Im Anschluss an den offiziellen Teil werde Terens ein Fest mit „seinen Liebsten in einer kleinen Gruppe“ feiern, erklärte die Beauftragte für die D-Day-Gedenkfeiern in Carentan-les-Marais, Sarah Pasquier. Wenn er nach der Hochzeitsfeier nicht zu müde sei, könne er am Nachmittag an einer Parade der Veteranen im Zentrum von Carentan teilnehmen, fügte Pasquier hinzu.