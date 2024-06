D-Day-Panne: Brigitte Macron nimmt Camillas Hand

Bei den Gedenkfeiern in der Normandie haben auch Großbritanniens Königin Camilla (76) und Frankreichs First Lady Brigitte Macron (71) an die Soldaten des Zweiten Weltkriegs erinnert. Die beiden legten am Donnerstag an einem Mahnmal Blumen nieder und hielten einen Moment inne. Dabei passierte ein unangenehmer Fauxpas.