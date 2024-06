Gedenken an Landung der Alliierten in Normandie

Selenskyj zwei Tage in Frankreich

Während seines Aufenthalts in der Normandie wird Biden auch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj über den anhaltenden Kampf der Ukraine gegen die Aggression Russlands sprechen, so der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan. Beim Gipfel der sieben großen westlichen Industrienationen (G-7) kommende Woche in Italien sei ein weiteres persönliches Treffen der beiden geplant. Präsident Macron will den Ukrainer am Freitag im Élysée-Palast in Paris empfangen.