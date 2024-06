Tschechen mischen jetzt auch um Rosenbauer mit

Pierer und Mateschitz halten 66,67%

Pierer hat sich in Stellung gebracht: Die Pierer Industrie AG gründete mit der Mark Mateschitz Beteiligungs GmbH die PiMa Beteiligungsverwaltung GmbH, die wiederum hält 66,67 Prozent an der Robau Beteiligungsverwaltung GmbH, an der zwei Gesellschaften der Raiffeisenlandesbank OÖ (Raiffeisen Beteiligungsholding GmbH, Invest Unternehmensbeteiligungs AG) zusammen die restlichen 33,33 Prozent halten. Ob aber das Österreich-Paket bei der Vergabe der neuen Aktien auch zum Zug kommt? Offen.