Mateschitz, Pierer: Was läuft da mit Rosenbauer?

Mehrheit der Robau Beteiligungsverwaltung GmbH

Seit diese Ausgangslage bekannt ist, fällt immer wieder ein Name: Stefan Pierer. Der KTM-Eigentümer hatte im Vorjahr den deutschen Kabelgiganten und Autozulieferer Leoni übernommen, jetzt setzt er offenbar zum Einstieg bei Rosenbauer an. Die Pierer Industrie AG gründete mit der Mark Mateschitz Beteiligungs GmbH zuletzt die PiMa Beteiligungsverwaltung GmbH. Die PiMa Beteiligungsverwaltung GmbH hält wiederum 66,67 Prozent an der Robau Beteiligungsverwaltung GmbH, an der zwei Gesellschaften der Raiffeisenlandesbank OÖ (Raiffeisen Beteiligungsholding GmbH, Invest Unternehmensbeteiligungs AG) zusammen die restlichen 33,33 Prozent halten, wie auch der „trend“ in der kommenden Ausgabe berichtet.