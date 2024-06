Schwere Schäden – und es drohen neue Unwetter

Zunächst zogen am Freitag heftige Gewitterzellen durch die Obersteiermark, vor allem der Raum Leoben und Kapfenberg war von lokalen Überschwemmungen betroffen. In Kapfenberg wurde ein Supermarkt geflutet, die Feuerwehr Diemlach musste ausrücken (siehe Video). Tragisch endete ein Arbeitsunfall in St. Peter-Freienstein: Ein Baggerfahrer starb in einem hochwasserführenden Bach.