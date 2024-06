Hagel und Starkregen: Millionenschäden für Bauern

Unwetter haben am Freitagnachmittag in der Steiermark und in Niederösterreich Millionenschäden in der Landwirtschaft verursacht. Rund 5000 Hektar Fläche an landwirtschaftlichen Kulturen waren von Starkniederschlägen und Hagel betroffen, gab die Österreichische Hagelversicherung am Freitagabend bekannt.