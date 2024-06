Junge Polizisten zerrten Mann aus brennendem Auto

Wenn etwas ganz Besonderes passiert, dann begreift man das oft erst später. So ging es Anita Blauensteiner am 22. Februar dieses Jahres. Die 29-jährige Polizistin war mit ihrem Kollegen Stefan Strohmaier (29) auf Streife auf der A 2 in Fahrtrichtung Wien, also sie auf Höhe Seiersberg plötzlich einen Bus am Pannenstreifen bemerkte. Das Duo hielt an – da rannten schon Leute aus dem Bus auf die Uniformierten zu und riefen: „Feuer! Feuer! Feuer!“