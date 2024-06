Bub (3) verhungert: U-Haft über Eltern verlängert

Die dringend tatverdächtigen Eltern mussten wegen Tatbegehungsgefahr in Haft. Die wurde vor dem Hintergrund angenommen, dass das Paar drei weitere Kinder habe. Diese befanden sich nach wie vor in Obhut der Kinder- und Jugendhilfe, sagte Soziallandesrätin Eva Pawlata (SPÖ) am Donnerstag am Rande einer Pressekonferenz zur Nachrichtenagentur APA. Die nächste Haftprüfung findet in einem Monat statt.