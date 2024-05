Kind (3) in Tirol tot: Eltern unter Mordverdacht

Am Pfingstmontag, kurz vor 10.30 Uhr, wurde die Polizei von einem verstorbenen dreijährigen Kind im Bezirk Kufstein in Kenntnis gesetzt. „Beim Eintreffen der Polizeistreife an der Wohnadresse waren neben den Eltern des Kindes bereits die Rettungskräfte vor Ort und konnten nur noch den Tod des Buben feststellen“, berichtete die Exekutive am Mittwoch.