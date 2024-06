Warum sich Kriminelle auf die Fußball-EURO freuen

Steigerung zwischen 14. Juni und 14. Juli wahrscheinlich

Vergleicht man die Einbruchsfälle an Spieltagen mit jenen, an denen keine EM- oder WM-Spiele stattfanden, ergibt sich über die letzten zehn Turniere gesehen ein sattes Plus von zehn Prozent. Die gute Nachricht: Seit der Weltmeisterschaft in Brasilien 2014 mit im Schnitt 26 gemeldeten Einbrüchen pro Spieltag halbierte sich die Anzahl wieder. Was jedoch kein Grund zur Entwarnung sein sollte. Auch bei der Wiener Städtischen geht man im kommendem EM-Zeitraum von 14. Juni bis 14. Juli von einer Steigerung aus.