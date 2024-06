Arbeiter (54) stürzte von Gerüst und verstarb

Gegen 9.30 Uhr wollte der Mann auf dem sieben Meter hohen Gerüst Dämmwolle entladen. Wieso es zu dem Sturz kam, ist bis dato noch unbekannt. Durch den Aufprall am Boden erlitt der Mann so schwere Verletzungen am Kopf, dass er noch vor Ort verstarb, obwohl ein Notarztteam eine Reanimation durchführte.