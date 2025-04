Die sieben Antworten nach Trumps Zoll-Großangriff

Die EU-Kommission hat angekündigt, mit Gegenmaßnahmen antworten zu wollen. Darüber wird gerade beraten. Am 7. April treffen sich die Handelsminister in Luxemburg. Spätestens am 13. April sollen Gegenzölle in Kraft treten. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer will „die USA dort treffen, wo es Trump wehtut“. Ziel sind daher besonders Waren aus republikanischen Bundesstaaten, etwa Gin, Whiskey oder Rindfleisch.