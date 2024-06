Heftiger Gegenwind für neue Verbrenner-Offensive

Letzte inhaltliche Offensive des Bundeskanzlers vor der EU-Wahlschlacht am kommenden Sonntag, die seiner ÖVP einen üblen Ausgang bescheren dürfte. So man den Umfragen glaubt. Karl Nehammer will Speerspitze sein gegen Regulierungswahn der Union, sprach er am Montag nach einem „Runden Tisch“. Bei dem nahmen auch Wirtschaftsminister Martin Kocher und Steiermarks Landeshauptmann Christopher Drexler (beide ÖVP) teil – ebenso Vertreter von IV und Autokonzernen.