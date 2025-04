Rapid: Traum vom 1. Mai – ohne Höchststrafe

Was nicht mehr so weit weg ist, „nur“ die Hürde Djurgarden IF gehört genommen. Das wird schwer genug. Aber die Fans sollen rechnen, spekulieren, träumen – das ist das Salz in der Fußball-Suppe. Auch wenn die Schadenfreude jetzt Rapid nicht hilft, es keine Spur besser macht. Austrias Cup-Bauchfleck weckte daher auch bei Trainer Robert Klauß „null Emotionen. Ich schaue nur darauf, was das für Auswirkungen auf die Europacup-Startplätze hat“. Er sah sich zeitgleich lieber Stuttgarts 3:1 gegen Leipzig an.