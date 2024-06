Seetour mit einem grandiosen Bergpanorama

Am Rande der Wanderwege ist die Bodendecke oft aufgebrochen und erlaubt so dem geschulten Auge einen Blick in die Vergangenheit. In der Erde lassen sich Farbwechsel und teilweise Holzkohlenresten erkennen. Bis vor etwa 5000 Jahren war ein Großteil des Gebiets mit Nadelwald bedeckt, nach den Ergebnissen wissenschaftlicher Untersuchungen zu schließen, wurde wahrscheinlich in der frühen Bronzezeit mit großflächigen Brandrodungen begonnen – darauf weisen die Holzkohlelagen in den Böden hin. Nach den Rodungen erodierte das Bodenmaterial am Hang und vermischte sich mit Humusschichten. Solche Ablagerungen werden Kolluvien genannt.