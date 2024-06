ÖVP greift im EU-Endspurt FPÖ mit „Öxit“-Brief an

ÖVP kämpft um letzte Wählerstimmen

Die ÖVP liegt in Umfragen deutlich hinter der FPÖ zurück. Meinungsforscher sehen die Freiheitlichen bei 26 bis 30 Prozent. Die Volkspartei kam zuletzt nicht über 23 Prozent hinaus. Am Donnerstag will die Partei ihre Wählerschaft noch einmal mobilisieren und lädt zum Wahlkampfabschluss in die Parteizentrale in der Lichtenfelsgasse.