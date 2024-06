Hans-Peter Martin: Appell an die 500.000

Während unsere Vorfahren eine aggressive Sowjetunion fürchteten, sollten wir jetzt die russische Desinformation viel ernster nehmen. Die Nähe der FPÖ zu russlandfreundlicher Politik ist belegt. Ein ausgrenzender Nationalismus im Stile der FPÖ wird uns in Österreich nur in die Isolation führen. Und so sehr uns die Migration und so viele andere Probleme bedrücken: Menschenverachtung ist keine Lösung. Wer hetzt, erntet Hass.