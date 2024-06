„Künstliche Intelligenz als Chance nutzen“

Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Digital- und Kommunikationsbranche hat sie bereits vieles erlebt, dabei aber nie ihre Leidenschaft verloren, Menschen zu motivieren. Dieser Einsatz hat sich nun auch bezahlt gemacht, denn die Unternehmensberaterin und Kommunikationsexpertin aus Wien steht in der Finalauswahl von „Germany‘s Next Speaker Star“. Dieser renommierte Wettbewerb wird von der Speaker Stars Allianz in Kooperation mit der German Speakers Association (GSA) und der 5 Sterne Redner Agentur ausgerichtet. Ziel ist es, die besten deutschsprachigen Rednertalente zu finden und zu fördern.