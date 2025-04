Frau klagt ATV wegen Sendung „Tutto Gas!“

ATV ist mit einer Klage auf Unterlassung und Schadenersatz konfrontiert. Eine junge Frau beklagt, Anfang Juni 2022 auf Urlaub in Lignano von einem betrunkenen Mann an der Brust begrapscht worden zu sein. ATV filmte den Vorfall und zeigte ihn unverpixelt in der Realitysendung „Tutto Gas! – Ausnahmezustand in Lignano“.