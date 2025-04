ATV-Debatte: Sexismus als Serienkonzept?

Was darf Unterhaltung?

Viele sprechen von einem überfälligen Schritt. In einem Land, in dem jede dritte Frau von Gewalt betroffen ist, ist es nicht egal, welches Frauenbild wir im Fernsehen vermitteln. Wird Sexismus als „Show“ verkauft, besteht die Gefahr, dass Respektlosigkeit gegenüber Frauen verharmlost und normalisiert wird. Es fördert eine Kultur, in der Frauenverachtung als etwas Alltägliches durchgeht, warnen Kritiker.