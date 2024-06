„GNTM“-Models stellen sich heiklem Fecht-Shoot

Huch! Diese Woche müssen die Teilnehmer von „Germany’s Next Topmodel“ sich erneut in luftige Höhen begeben und in pompösen Looks gegeneinander fechten. Wer ficht sich ins Halb-Finale und für wen ist die „GNTM“-Reise leider vorbei? Außerdem: Emotionales Wiedersehen mit Familie und Freunden der Models und das letzte Model-Casting.