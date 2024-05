„GNTM“-Liebling steht splitterfasernackt vor Heidi

Hui! In der neuesten Folge von „Germany’s Next Topmodel“ am Donnerstag ging es ganz schön heiß zu, denn die Kandidaten ließen die Hüllen fallen. Mit transparenten Regenmänteln bekleidet, mussten sich die Models einer nassen Herausforderung stellen. Einem der Teilnehmer passierte eine peinliche Nackt-Panne und brachte damit sogar Model-Mama Heidi Klum (50) in Verlegenheit.