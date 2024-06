Grüne Nummer 2 an ÖVP: „Faktenwidriger Populismus“

„So was von offensichtlich nicht zukunftsgewandt“

Die ÖVP sei „fleißig daran, ihre eigene Wählerbasis zu vergrämen mit einer Politik, die so was von offensichtlich nicht zukunftsgewandt ist“. Bei der Renaturierung wisse die ÖVP offensichtlich selbst, dass diese notwendig sei, erinnerte er an das jüngste Flussrückbauprojekt am Rhein in Vorarlberg. Als „ehemalige Mitte-Partei“ spiele die ÖVP jetzt aber auf Rechtsaußen. „Damit legitimiert sie nur das, was die FPÖ macht, und treibt der FPÖ Stimmen zu.“