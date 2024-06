Evangeline Lilly macht Schluss mit Schauspielerei

Lilly teilte einen Clip von sich, der 2006 am Set von „Lost“ auf Hawaii aufgenommen wurde. In dem wird sie gefragt, wo sie sich in zehn Jahren sieht. Ihre Antwort: „Ich habe Angst davor, dieses vor dem Rest der Schauspielwelt zuzugeben, doch idealerweise würde ich in zehn Jahren eine ehemalige Schauspielerin sein. Ich würde gerne eine Familie haben und schreiben – sodass ich potenziell das Leben von Leuten auf eine noch menschlichere Weise beeinflussen kann.“