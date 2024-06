Hilfe im Konvoi: 80 Tiroler Feuerwehrler in Bayern

Eigentlich hätte es für die Einsatzkräfte schon am Montagabend nach Bayern gehen sollen, doch nachdem die Feuerwehrkommandanten und -inspektoren des Landes und des Bezirks Kufstein die Lage in Bayern erkundet hatten, beschlossen sie, auf Dienstagfrüh zu warten. „Die Anfahrt wäre für unsere Mannschaften zu gefährlich gewesen“, begründete Landesfeuerwehrkommandant Jakob Unterladstätter, der auch am Dienstag vor Ort war. Landesfeuerwehrinspektor Rene Staudacher konkretisierte: „Vor Ort waren wir teilweise von Wassermassen eingeschlossen.“