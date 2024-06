Lebensmittel bei uns teurer als in Deutschland

Die Konsumentenschützer hatten für den Vergleich zwischen 21. und 24. Mai 70 idente Marken-Lebensmittel in den österreichischen Online-Supermärkten Billa und Interspar sowie in den deutschen Shops Rewe und Globus erhoben. Vor allem Oberösterreicher im bayerischen Grenzgebiet dürften neidisch auf die Preise unserer Nachbarn schauen – denn in gleich 61 Fällen war das gleiche Produkt in Österreich teurer als in Deutschland.