Größte Wahl der Welt: Hindu-Nationalisten führen

Am Samstag war in Indien nach sechs Wochen der größte demokratische Urnengang der Welt zu Ende gegangen, bei dem mehr als 968 Millionen Menschen zur Stimmabgabe aufgerufen waren. Premier Modi ist auf Kurs, sich eine dritte Amtszeit zu sichern. Sein Sieg fällt aber womöglich nicht so hoch aus wie nach Schließung der Wahllokale am Samstag zunächst angenommen, wie die ersten Trends am Auszählungstag zeigten, berichteten Fernsehsender am Dienstag.