So rüstet sich Dürnstein gegen den Massentourismus

Sie sind Fluch und Segen zugleich: die Touristenmassen im kleinen, malerischen Ort Dürnstein in der Wachau. Jedes Jahr pilgern zigtausende Menschen in die beliebte Tourismusgemeinde an der Donau – besonders in der bevorstehenden Sommersaison wird das Städtchen von den Gästen regelrecht „überrannt“. Vor allem würden sich die Touris mitten in der Altstadt aufhalten, also zwischen Stadttor und Rathaus, erklärt Bürgermeister Johann Riesenhuber. Bis zu 12.000 Gäste pro Tag halten sich in der Hauptsaison im Ortskern auf.